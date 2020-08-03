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Представитель Медведчука подтвердил, что он отдыхает в аннексированном Крыму

2 августа украинские СМИ написали, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук с женой пересек административную границу с аннексированным Крымом на контрольном пункте въезда/выезда "Каланчак". Сегодня эту информацию подтвердил пресс-секретарь политика Олег Бабанин.

По информации "Крым.Реалии", семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии
По информации "Крым.Реалии", семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Олег Бабанин в комментарии "Крым.Реалии" подтвердил, что нардеп въехал в аннексированный Крым.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", – сказал Бабанин.

От дальнейших комментариев он отказался.

Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники 2 августа написало, что Медведчук и его супруга Оксана Марченко пересекли административную границу с аннексированным Крымом на контрольном пункте въезда/выезда "Каланчак". С ними были еще несколько человек – граждан Украины.

По информации "Крым.Реалии", семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии. Две фирмы в поселке Гаспра записаны на супругу Медведчука Оксану Марченко.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Виктор Медведчук, граница, отдых, Оксана Марченко
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