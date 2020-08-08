Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является сейчас государственной тайной

Украина знает процедуру возвращения оккупированного Крыма под свой контроль, но озвучивать конкретные шаги пока нельзя, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стратегия деоккупации Крыма существует, но сейчас она засекречена. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью "Радіо Свобода".

Конкретные вещи в этой стратегии озвучивать сегодня нельзя, поскольку они несут "определенный элемент государственной тайны", подчеркнул премьер.

"Крым – это украинская земля. Она должна вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что именно шаг за шагом мы должны делать, тоже есть. И как действовать с помощью в том числе наших международных партнеров, мы также понимаем и знаем", – заявил Шмыгаль.

По его словам, очень хочется, чтобы процесс прошел быстро, но объективно процедуры могут быть длительными.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в июле 2020 года заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма, но на данный момент документ является непубличным.