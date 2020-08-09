ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

У двух игроков киевского "Динамо" обнаружили коронавирус

Назарий Русин и Роман Вантух изолированы от других игроков "Динамо" и пройдут двухнедельный карантин, сообщили в столичном клубе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Русин (на фото) и Вантух заразились коронавирусом
Русин (на фото) и Вантух заразились коронавирусом
Фото: FC Dynamo Kyiv / Facebook

У двух игроков киевского "Динамо" диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте клуба.

"У форварда первой команды Назария Русина были обнаружены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", – говорится в заявлении.

После этого ПЦР-тесты сделали все игроки "Динамо". Ни у кого коронавирус не обнаружили. 

"Русин и Вантух изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин. Тренировочный процесс в "Динамо" проходит в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала", – добавили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

По состоянию на утро 9 августа общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.

Теги: Назарий Русин, Роман Вантух, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
"Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS