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"Динамо" продлило контракт с молодым украинским нападающим

Киевское "Динамо" подписало контракт с 21-летним украинским нападающим Назарием Русиным на пять лет.

Русин (слева) дебютировал за "Динамо" в 2017 году
Русин (слева) дебютировал за "Динамо" в 2017 году
Фото: EPA

Киевское "Динамо" и 21-летний нападающий Назарий Русин продлили контракт, пишет официальный сайт киевского клуба.

Игрок и клуб подписали соглашение, которое будет действительно до начала марта 2025 года.

Русин перешел в киевский клуб с ФК "Львов" в 2015 году. За первую команду "Динамо" нападающий дебютировал в 2017 году. Всего за "бело-синих" Русин провел 29 игр, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Осеннюю часть текущего сезона игрок провел в аренде в луганской "Заре", но зимой вернулся в "Динамо". В сезоне 2019/20 на счету Русина 19 матчей во всех турнирах, семь голов и шесть ассистов.

21-летний нападающий является игроком молодежной сборной Украины, в девяти матчах за команду Русин забил шесть голов.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, УПЛ, ФК Львов, Назарий Русин
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