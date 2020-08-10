ГОРДОН
 
 
МИР

Ювелиры из Израиля создали самую дорогую защитную маску в мире

Проживающий в США китайский бизнесмен заказал самую дорогую защитную маску от коронавируса. Изделие, которое изготовили израильские ювелиры, оценивается в $1,5 млн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маска сделана из белого золота и бриллиантов
Маска сделана из белого золота и бриллиантов
Скриншот: USA Spot News / YouTube

Израильская ювелирная компания Yvel работает над самой дорогой в мире маской от коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Маска сделана из белого золота 18 карат и инкрустирована 3,6 тыс. белыми и черными бриллиантами. Ее стоимость оценивается в $1,5 млн.

Маска также оснащена сверхчувствительным фильтром N99. Ее вес – 270 граммов.

По словам дизайнера Исаака Леви, такое изделие заказал китайский бизнесмен, проживающий в США. Главными его требованиями были: чтобы работа над маской была закончена к концу года и чтобы изделие стало самой дорогой защитной маской в мире. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Одной из главных мер по профилактике заражения врачи называют ношение маски, социальное дистанцирование и использование антисептиков.

Теги: Израиль, золото, дизайн, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
Избавилась от весов – прибавила в весе. Горбачева в купальнике рассказала, на сколько килограммов поправилась за пять месяцев
"Большая баба, а на фоне Яниса мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Большая баба, а на фоне Яниса – мелкая!". Полуголые Седокова и Тимма позировали вместе
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
"Начинаю влюбляться". Каминская позировала с партнером по шоу "Танцы со звездами"
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
Паперная показала, как изменилась ее фигура спустя пять месяцев после родов
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Не знала, насколько все далеко зайдет". Яма с женой отмечают годовщину знакомства
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
"Срочно надо к дерматологу!", "Не каждый такое выставит". У Собчак заподозрили болезнь кожи
  Сакварелидзе: Я свободный мужчина
  Сакварелидзе: Я – свободный мужчина
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
"Я люблю, имея зубы, и люблю, не имея зубов". Дочь Успенской показала снимок из больничной палаты
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Фреймут стала 14-й участницей "Танцев со звездами"
Дочь Шварценеггера родила первенца
Дочь Шварценеггера родила первенца
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Не зря же мы так хотели стать взрослыми, чтобы делать что хочется". Кухар снялась в объятиях мужа
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
"Хорошо, что все закончилось хорошо". Во время фотосессии на природе к Тодоренко приехала полиция
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
Ротару показала, как отпраздновала день рождения. Фото
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
"Он не любит этого слова". Каменских назвала Потапа так, как ему не нравится
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
62-летний Сюткин в четвертый раз стал отцом
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
"Самая горячая королева всех времен". Агилера засветила фигуру в мокром платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
"Слезы рекой от этих слов". Павлик показал видео покойного онкобольного сына, обратившегося к нему
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS