Ювелиры из Израиля создали самую дорогую защитную маску в мире

Проживающий в США китайский бизнесмен заказал самую дорогую защитную маску от коронавируса. Изделие, которое изготовили израильские ювелиры, оценивается в $1,5 млн.

Маска сделана из белого золота и бриллиантов Скриншот: USA Spot News / YouTube

Израильская ювелирная компания Yvel работает над самой дорогой в мире маской от коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Маска сделана из белого золота 18 карат и инкрустирована 3,6 тыс. белыми и черными бриллиантами. Ее стоимость оценивается в $1,5 млн.

Маска также оснащена сверхчувствительным фильтром N99. Ее вес – 270 граммов.

По словам дизайнера Исаака Леви, такое изделие заказал китайский бизнесмен, проживающий в США. Главными его требованиями были: чтобы работа над маской была закончена к концу года и чтобы изделие стало самой дорогой защитной маской в мире.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Одной из главных мер по профилактике заражения врачи называют ношение маски, социальное дистанцирование и использование антисептиков.