С начала карантина коронавирус был подтвержден у 228 сотрудников предприятий "Укроборонпрома".

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек Фото: depositphotos.com

За прошлую неделю на предприятиях "Укроборонпрома" от COVID-19 умерло два человека. Об этом 10 августа в Facebook сообщает пресс-служба государственного концерна.

Летальные случаи зафиксированы в Харькове и Львове. У обоих умерших была пневмония.

Также сообщается, что на прошлой неделе подтвердился 21 новый случай инфицирования коронавирусом среди сотрудников предприятий "Укроборонпрома".

Всего с начала карантина COVID-19 был обнаружен у 228 работников. 170 из них уже выздоровели, четверо – умерли.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1008 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 81 957. Умерло 1922 пациента (25 – за последние сутки), выздоровело 44 359 человек.