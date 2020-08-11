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Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

Одна из дочерей президента России Владимира Путина сделала прививку российской вакциной от коронавируса.

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Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку отечественной вакциной от COVID-19
Путин заявил, что одна из его дочерей сделала прививку отечественной вакциной от COVID-19
Фото: ЕРА

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил 11 августа на совещании с членами правительства, что одна из его дочерей сделала прививку вакциной от COVID-19 отечественного производства. Об этом сообщило российское информационное агентство "Интерфакс".

По словам Путина, после первого укола у нее повысилась температура до 38°С, на следующий день – до 37°С с небольшим. Сейчас она чувствует себя хорошо, титры антител к коронавирусу высокие.

Лидер России назвал преимуществом отечественной вакцины то, что она сделана на базе аденовирусных векторов человека, поэтому якобы формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

Он отметил, что у многих, кто сделал прививку от коронавируса, нет никаких внешних проявлений, в том числе и повышения температуры.

11 августа Путин на совещании с членами правительства сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам президента России, его проинформировали о том, что вакцина "работает" эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Издание The Wall Street Journal ранее писало, что российские ученые активизировали усилия по созданию вакцины от коронавируса в ответ на требование президента Владимира Путина разработать ее к осени; в стране исследуются 10 экспериментальных вакцин. Один из препаратов тестируют на военных.

16 июня стало известно, что российский минздрав разрешил испытания вакцины от коронавируса на людях.

21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.

4 августа в российском Национальном исследовательском центре имени Гамалеи уточнили, что планируют начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года.

Теги: Россия, Владимир Путин, эксперимент, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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