Из-за обязательности исполнения гимна в школах могут появиться "диссиденты". Не потому, что они "антиукраинцы", а потому, что против навязывания

Об обязательности исполнения гимна Украины в школах.

Я жил в СССР. С которым боролся. За что меня исключали из университета, бросали в КПЗ и посадили в Лукьяновскую тюрьму.

И я помню, как в школе все носили пионерские галстуки. Как в третьем классе этим гордились, и как в седьмом сразу снимали, выходя за двери школы, и прятали в карман. Не из-за "антикоммунизма" – а просто, чтобы казаться старше. Но так формировалось "подпольное сознание". В школе была "обязаловка" на ношение красной галстука, а вне школы ее стеснялись.

Есть опасность, что, казалось бы, "патриотическим решением", может быть достигнут противоположный эффект – когда в школе в старших классах будут появляться "диссиденты". Не потому, что они "антиукраинцы", а потому, что они против навязывания.

А я помню, как пел "Ще не вмерла" в милицейском бобике, куда меня бросили, когда разогнали наш УССовский пикет в феврале 1990 года под Киевсоветом (да, ирония судьбы – именно под Киевсоветом). Пел не потому, что мне кто-то указал (мне же никто не мог указать), а потому, что это был мой порыв.

А гимн СССР нас учили петь и заучивать в школе. СССР это, кстати, не помогло. СССР мы развалили. Я в том числе. Хотя и слова гимна СССР знал.

Источник: Олесь Доній / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора