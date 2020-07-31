Киевсовет обязал школы города начинать день с исполнения гимна

Киевский городской совет принял постановление, согласно которому все школы должны начинать учебный день с исполнения гимна Украины. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Олег Бондарчук.
"Только в 20.00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева", – написал он.
Такое решение, согласно данным на сайте совета, поддержали 63 депутата, 19 не голосовали.
Во время представления проекта Бондарчук отметил, что аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице.
Согласно проекту постановления, гимн должны исполнять не только учащиеся, но и педагоги учебных заведений. Также его должны исполнять каждый день и во время проведения торжественных мероприятий.