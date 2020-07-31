Киевсовет обязал школы города начинать день с исполнения гимна

В киевских школах теперь каждый день и во время торжественных мероприятий должны исполнять гимн Украины.

Гимн Украины должны исполнять не только ученики, но и учителя Фото: depositphotos.com

Киевский городской совет принял постановление, согласно которому все школы должны начинать учебный день с исполнения гимна Украины. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

"Только в 20.00 Киевский городской совет поддержал наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева", – написал он.

Такое решение, согласно данным на сайте совета, поддержали 63 депутата, 19 не голосовали.

Во время представления проекта Бондарчук отметил, что аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице.

Согласно проекту постановления, гимн должны исполнять не только учащиеся, но и педагоги учебных заведений. Также его должны исполнять каждый день и во время проведения торжественных мероприятий.