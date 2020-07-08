Киев готовится к дистанционному обучению в школах с сентября – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что по плану правительства восстановление учебного процесса возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов страны не готовы.

Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября Фото: depositphotos.com

Учебные заведения Киева готовятся к дистанционному обучению в школах с сентября. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил 8 июля во время онлайн-пресс-конференции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кличко подчеркнул, что по плану выхода из карантина, который разработало правительство, восстановление учебного процесса возможно на четвертом этапе выхода из карантина, к которому большинство регионов страны не готовы из-за высокого уровня заболеваемости.

"Учитывая рекомендации правительства, могу сказать одно - до конца карантина обучение будет дистанционным. Департамент образования КГГА дал рекомендации всем учебным заведениям подготовить планы и разработать форму дистанционного обучения. Таким образом, каждая школа имеет возможность адаптировать программу к возможностям учителей и учеников", - заявил градоначальник.

Вместе с тем Кличко подчеркнул, что город делает все, чтобы школы открылись с 1 сентября при благоприятных условиях.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин, в том числе в школах.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято решение завершить дистанционно.

Кабинет Министров Украины еще не определился по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. 23 июня тогдашний и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса – с 17 сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в июне сообщил, что часть украинских школ может осенью перейти на дистанционное обучение.

Вместе с тем, по мнению врио министра образования Сергея Шкарлета, переход на дистанционное обучение чреват социальными последствиями.