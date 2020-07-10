В Минздраве рассказали, когда будет утвержден алгоритм обучения в украинских школах с 1 сентября

Министерство здравоохранения и Министерство образования Украины разрабатывают механизм обучения украинских школьников с 1 сентября: при каких условиях они могут обучаться в обычном режиме, при каких – в дистанционном, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: В течение недели все пропишем и сообщим Фото: Максим Степанов / Facebook

Министерство здравоохранения разрабатывает правила, по которым украинские школьники будут обучаться в новом учебном году. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава ведомства Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В условиях адаптивного карантина мы разрабатываем механизмы, как дети будут учиться: при каких условиях они могут обучаться в обычном режиме, при каких – дистанционно. Совместно с Министерством образования разрабатываем соответствующие правила и алгоритмы. Думаю, в течение недели все пропишем и сообщим", – отметил Степанов.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин, в том числе в школах.

2019/2020 учебный год из-за карантина было принято решение завершить дистанционно.

Кабинет Министров Украины еще не определился по поводу того, начнется ли с 1 сентября учебный год для школьников. 23 июня тогдашний и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября, а для студентов первого курса – с 17 сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в июне сообщил, что часть украинских школ может осенью перейти на дистанционное обучение.

Вместе с тем, по мнению врио министра образования Сергея Шкарлета, переход на дистанционное обучение чреват социальными последствиями.