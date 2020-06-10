Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины

Украинская певица Гайтана выступила на львовском стадионе "Арена Львов".

Певица Гайтана спела гимн Украины на церемонии открытия XXIII Конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая проходила на стадионе "Арена Львов". Видеозапись исполнения певица опубликовала в Instagram.

Гайтана запечатлена на видео в черном брючном костюме спортивного кроя в белый горох и кроссовках.

Подписчики оценили гимн Украины в исполнении певицы.

"Супер. Крутая техника", – прокомментировали они видео.

"Очень нравится гимн Украины в твоем исполнении", – высказались фолловеры.

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. В 1991 году она приняла участие в детском песенном конкурсе, заняв третье место. После этого выступления певица получила приглашение от украинского композитора Владимира Быстрякова выступать в составе ансамбля "Альтана".

Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.