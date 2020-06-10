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10 июня, 2020
 
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Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины

Украинская певица Гайтана выступила на львовском стадионе "Арена Львов".

Подписчики Гайтаны оценили гимн Украины в исполнении певицы
Подписчики Гайтаны оценили гимн Украины в исполнении певицы
Фото: gaitanamusic / Instagram

Певица Гайтана спела гимн Украины на церемонии открытия XXIII Конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая проходила на стадионе "Арена Львов". Видеозапись исполнения певица опубликовала в Instagram. 

Гайтана запечатлена на видео в черном брючном костюме спортивного кроя в белый горох и кроссовках. 

Подписчики оценили гимн Украины в исполнении певицы.

"Супер. Крутая техника", – прокомментировали они видео.

"Очень нравится гимн Украины в твоем исполнении", – высказались фолловеры. 

Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. В 1991 году она приняла участие в детском песенном конкурсе, заняв третье место. После этого выступления певица получила приглашение от украинского композитора Владимира Быстрякова выступать в составе ансамбля "Альтана". 

Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины БилыкТаисии ПовалийАни ЛоракНиколая КараченцоваАлександра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году. 

Теги: Львов, футбол, Украина, Гимн Украины, Гайтана, певица
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