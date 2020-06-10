Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины

Певица Гайтана спела гимн Украины на церемонии открытия XXIII Конгресса Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая проходила на стадионе "Арена Львов". Видеозапись исполнения певица опубликовала в Instagram.
Гайтана запечатлена на видео в черном брючном костюме спортивного кроя в белый горох и кроссовках.
Подписчики оценили гимн Украины в исполнении певицы.
"Супер. Крутая техника", – прокомментировали они видео.
"Очень нравится гимн Украины в твоем исполнении", – высказались фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Відкриття XXIII Конгресу Украі * нськоі * асоціаціі * футболу. @uafukraine @andriyshevchenko @oleksandrshovkovskyi Look: @andre_tan_official
Гайтана родилась 24 марта 1979 года в Киеве. В 1991 году она приняла участие в детском песенном конкурсе, заняв третье место. После этого выступления певица получила приглашение от украинского композитора Владимира Быстрякова выступать в составе ансамбля "Альтана".
Гайтана принимала участие в записи мультфильмов, работала бэк-вокалисткой у Ирины Билык, Таисии Повалий, Ани Лорак, Николая Караченцова, Александра Малинина. Первый сольный альбом певицы вышел в 2003 году.