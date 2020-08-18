Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1616 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне суточный прирост составил 1464 новых случая.
Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 94 436. Количество умерших от COVID-19 выросло до 2116, 24 из них скончались за прошедшие сутки. Выздоровело 48 925 пациентов (761 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 43 395.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харковской (204), Львовской (181) и Черновицкой (172) областях. Меньше всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466.