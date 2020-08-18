Число новых случаев COVID-19 в Украине снова растет

Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 94 436. Количество умерших от COVID-19 выросло до 2116, выздоровело 48 925 пациентов.

Число инфицированных коронавирусом в Украине приближается к 95 тыс. Фото: depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1616 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне суточный прирост составил 1464 новых случая.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 94 436. Количество умерших от COVID-19 выросло до 2116, 24 из них скончались за прошедшие сутки. Выздоровело 48 925 пациентов (761 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 43 395.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3272;

Волынская область – 4792;

Днепропетровская область – 1772;

Донецкая область – 1100;

Житомирская область – 2497;

Закарпатская область – 6435;

Запорожская область – 1154;

Ивано-Франковская область – 6959;

Киев – 10 730;

Киевская область – 4620;

Кировоградская область – 746;

Луганская область – 185;

Львовская область – 12 260;

Николаевская область – 832;

Одесская область – 5158;

Полтавская область – 565;

Ровенская область – 7828;

Сумская область – 966;

Тернопольская область – 3902;

Харьковская область – 6360;

Херсонская область – 304;

Хмельницкая область – 1628;

Черкасская область – 1167;

Черновицкая область – 7954;

Черниговская область – 1250.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харковской (204), Львовской (181) и Черновицкой (172) областях. Меньше всего – в Луганской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 18 августа коронавирусом в мире заразилось 21 881 858 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 034 человека, выздоровело 13 830 466.