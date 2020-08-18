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Умер бывший заместитель Пшонки Андреев. Журналист сообщил, что от COVID-19 в Турции

51-летний бывший глава Полтавской областной прокуратуры, а также заместитель генерального прокурора Украины Виктора Пшонки в 2013–2014 годах Роман Андреев умер в турецкой больнице Serik Devlet Hastanesi в городе Меркез, сообщил журналист Владимир Бойко.

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Андреев (слева) работал заместителем генерального прокурора Украины Пшонки (справа)
Андреев (слева) работал заместителем генерального прокурора Украины Пшонки (справа)

16 августа умер 51-летний бывший глава Полтавской областной прокуратуры, а также заместитель генерального прокурора Украины Виктора Пшонки в 2013–2014 годах Роман Андреев. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook сообщил обстоятельства смерти чиновника.

"16 августа 2020 в турецкой больнице Serik Devlet Hastanesi, что в городе Меркез, на 51-м году жизни скончался бывший заместитель генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, один из ближайших бизнес-партнеров Артема Пшонки Роман Геннадиевич Андреев. Андреев находился в Турции на отдыхе и был госпитализирован 11 августа 2020 года в связи с заболеванием COVID-19", – заявил он.

https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2651367565080025

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число больных достигло 92 820, умерло 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.

Теги: Украина, Турция, больница, госпиталь, журналисты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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