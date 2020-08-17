В Украине после антирекорда второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 – 2089 человек, выздоровело 48 164 пациента.

Активных случаев коронавирусной болезни в Украине на сегодняшний день 42 567 Фото: depositphotos.com

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

После антирекорда 14 августа, когда было зарегистрировано 1847 новых случаев COVID-19, суточный прирост снижается второй день подряд.

Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 достигло 2089 человек, 21 из них скончался за прошедшие сутки. Выздоровело 48 164 пациента (342 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 42 567.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3234;

Волынская область – 4707;

Днепропетровская область – 1750;

Донецкая область – 1094;

Житомирская область – 2479;

Закарпатская область – 6329;

Запорожская область – 1118;

Ивано-Франковская область – 6790;

Киев – 10 642;

Киевская область – 4554;

Кировоградская область – 743;

Луганская область – 184;

Львовская область – 12 079;

Николаевская область – 819;

Одесская область – 4062;

Полтавская область – 557;

Ровенская область – 7716;

Сумская область – 891;

Тернопольская область – 3817;

Харьковская область – 6156;

Херсонская область – 301;

Хмельницкая область – 1618;

Черкасская область – 1165;

Черновицкая область – 7782;

Черниговская область – 1233.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Ровенской (178), Черновицкой (165) и Ивано-Франковской (164) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 17 августа коронавирусом в мире заразилось 21 613 706 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 296 человек, выздоровело 13 616 495.