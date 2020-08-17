В Украине после антирекорда второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
После антирекорда 14 августа, когда было зарегистрировано 1847 новых случаев COVID-19, суточный прирост снижается второй день подряд.
Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 достигло 2089 человек, 21 из них скончался за прошедшие сутки. Выздоровело 48 164 пациента (342 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 42 567.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Ровенской (178), Черновицкой (165) и Ивано-Франковской (164) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 17 августа коронавирусом в мире заразилось 21 613 706 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 296 человек, выздоровело 13 616 495.