Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1847 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Суточные рекорды заболеваемости фиксируются четвертый день подряд. Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 89 719 – на 500 случаев больше, чем в Китае, который стал эпицентром распространения коронавируса.
Количество умерших от COVID-19 достигло 2044 человек, 33 из них скончались за прошедшие сутки. Выздоровело 47 430 пациентов (633 – за прошедшие сутки).
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (254), Черновицкой (170) и Львовской (166) областях, а также в Киеве (232), меньше всего – в Луганской (четыре случая) и Кировоградской (ни одного нового заболевшего) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 15 августа коронавирусом в мире заразилось 21,15 млн человек, из них 764 тыс. скончались, 13,27 млн выздоровели.