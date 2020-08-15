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ОБЩЕСТВО

Украина по числу заразившихся коронавирусом обогнала Китай

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразилось 1,8 тыс. человек – это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии.

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В Украине за сутки было подтверждено более 1,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
В Украине за сутки было подтверждено более 1,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Фото: EPA

В Украине за минувшие сутки подтверждено 1847 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. Суточные рекорды заболеваемости фиксируются четвертый день подряд. Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 89 719 – на 500 случаев больше, чем в Китае, который стал эпицентром распространения коронавируса.

Количество умерших от COVID-19 достигло 2044 человек, 33 из них скончались за прошедшие сутки. Выздоровело 47 430 пациентов (633 – за прошедшие сутки).

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 3175;
  • Волынская область – 4590;
  • Днепропетровская область – 1699;
  • Донецкая область – 1073;
  • Житомирская область – 2377;
  • Закарпатская область – 6170;
  • Запорожская область – 1052;
  • Ивано-Франковская область – 6468;
  • Киев – 10 392;
  • Киевская область – 4495;
  • Кировоградская область – 739;
  • Луганская область – 178;
  • Львовская область – 11 824;
  • Николаевская область – 797;
  • Одесская область – 4871;
  • Полтавская область – 544;
  • Ровенская область – 7433;
  • Сумская область – 815;
  • Тернопольская область – 3635;
  • Харьковская область – 5837;
  • Херсонская область – 294;
  • Хмельницкая область – 1539;
  • Черкасская область – 1114;
  • Черновицкая область – 7434;
  • Черниговская область – 1174.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (254), Черновицкой (170) и Львовской (166) областях, а также в Киеве (232), меньше всего – в Луганской (четыре случая) и Кировоградской (ни одного нового заболевшего) областях.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 15 августа коронавирусом в мире заразилось 21,15 млн человек, из них 764 тыс. скончались, 13,27 млн выздоровели.

Теги: эпидемия, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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