Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может закончиться к концу 2021 года, предположил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. По его словам, самый сильный иммунный ответ на СOVID-19 вызовет белковая субъединица.

Билл Гейтс полагает, что человечество поборет коронавирус к концу 2021 года Фото: EPA

Основатель корпорации Microsoft, американский мультимиллиардер Билл Гейтс предположил, что пандемия коронавируса закончится к концу 2021 года. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

Гейтс считает, что первая вакцина от коронавируса будет неэффективной и недолговечной. Американский миллиардер отметил, что вакцина будет использоваться в богатых странах как временная мера.

"Весьма вероятно, что в 2021 году будет одобрен ряд других вакцин. Самый сильный иммунный ответ вызовет белковая субъединица. Учитывая, что разработкой вакцины занимается много компаний, мы можем допустить значительное количество неудач и получить недорогую вакцину длительного действия", – сказал Билл Гейтс.

Человечество, по мнению миллиардера, победит пандемию к концу 2021 года.

"Инновации в терапии снизят смертность, но все закончится после распространения естественных инфекций и вакцины, которая даст нам коллективный иммунитет. В богатых странах это произойдет где-то в следующем году, в идеале – в первой половине следующего года. Мы [США] выберемся из пандемии к концу 2021 года", – сказал Гейтс.

Билл Гейтс также считает, что через несколько десятилетий человечество может столкнуться с катастрофой более разрушительной, чем пандемия коронавируса из-за изменения климата.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире к вечеру 14 августа коронавирусом в мире заразились более 20,95 млн человек. Всего выздоровело более 13 млн человек, а умерло более 760 тыс.

Лидером по масштабу распространения коронавируса остаются США – число инфицированных там превысило 5,25 млн.