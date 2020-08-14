За сутки в мире коронавирус выявили более чем у 280 тыс. человек

Лидером по масштабу распространения коронавируса остаются США – число инфицированных там превысило 5,2 млн.

В мире умерло более 750 тыс. больных COVID-19 Фото: ЕРА

К утру 14 августа коронавирусом в мире заразился 20 840 381 человек (+284 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стало 754 566 человек (+6 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 936 478.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 248 722. Из них умерло 167 106, излечилось 1 774 648 человек.

В Бразилии заболели 3 224 876 человек. Из них 105 463 умерших и 2 521 100 излечившихся.

В Индии инфицированы 2 396 637 человек, 47 033 умерли.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 905 762 инфицированных, 15 353 умерших и 572 865 заболевших и 11 270 погибших соответственно.

В Мексике число инфицированных уже превысило полмиллиона. По числу летальных случаев страна находится на третьем месте (55 293).

В Перу и Колумбии коронавирусом заражены более 400 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140, умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216.