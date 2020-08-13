В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне суточный прирост составил 1433 новых случая. Предыдущий антирекорд в Украине – 1489 случаев.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140. Умерло 1992 пациента (22 – за последние сутки), выздоровело 46 216 человек (+530). Продолжают болеть 37 932 украинца.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (209), Львовской (166) и Ивано-Франковской (138) областях, меньше всего – в Полтавской области (два случая).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 13 августа коронавирусом в мире заразилось 20 553 702 человека. Жертвами COVID-19 стало 748 416 человек, выздоровело 12 770 518 человек.