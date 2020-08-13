В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 за сутки

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140. Умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.

46 216 человек.

Меньше всего COVID-19 болеют в Луганской области Фото: ЕРА

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне суточный прирост составил 1433 новых случая. Предыдущий антирекорд в Украине – 1489 случаев.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140. Умерло 1992 пациента (22 – за последние сутки), выздоровело 46 216 человек (+530). Продолжают болеть 37 932 украинца.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 3086;

Волынская область – 4471;

Днепропетровская область – 1630;

Донецкая область – 1027;

Житомирская область – 2266;

Закарпатская область – 6009;

Запорожская область – 1010;

Ивано-Франковская область – 6177;

Киев – 10 002;

Киевская область – 4377;

Кировоградская область – 733;

Луганская область – 170;

Львовская область – 11 474;

Николаевская область – 755;

Одесская область – 4572;

Полтавская область – 516;

Ровенская область – 7206;

Сумская область – 754;

Тернопольская область – 3489;

Харьковская область – 5378;

Херсонская область – 286;

Хмельницкая область – 1468;

Черкасская область – 1067;

Черновицкая область – 7110;

Черниговская область – 1107.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (209), Львовской (166) и Ивано-Франковской (138) областях, меньше всего – в Полтавской области (два случая).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 13 августа коронавирусом в мире заразилось 20 553 702 человека. Жертвами COVID-19 стало 748 416 человек, выздоровело 12 770 518 человек.