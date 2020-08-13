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В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 за сутки

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140. Умерло 1992 пациента, выздоровело 46 216 человек.
46 216 человек.

Меньше всего COVID-19 болеют в Луганской области
Меньше всего COVID-19 болеют в Луганской области
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1592 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне суточный прирост составил 1433 новых случая. Предыдущий антирекорд в Украине – 1489 случаев.

Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 86 140. Умерло 1992 пациента (22 – за последние сутки), выздоровело 46 216 человек (+530). Продолжают болеть 37 932 украинца.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

  • Винницкая область – 3086;
  • Волынская область – 4471;
  • Днепропетровская область – 1630;
  • Донецкая область – 1027;
  • Житомирская область – 2266;
  • Закарпатская область – 6009;
  • Запорожская область – 1010;
  • Ивано-Франковская область – 6177;
  • Киев – 10 002;
  • Киевская область – 4377;
  • Кировоградская область – 733;
  • Луганская область – 170;
  • Львовская область – 11 474;
  • Николаевская область – 755;
  • Одесская область – 4572;
  • Полтавская область – 516;
  • Ровенская область – 7206;
  • Сумская область – 754;
  • Тернопольская область – 3489;
  • Харьковская область – 5378;
  • Херсонская область – 286;
  • Хмельницкая область – 1468;
  • Черкасская область – 1067;
  • Черновицкая область – 7110;
  • Черниговская область – 1107.

Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (209), Львовской (166) и Ивано-Франковской (138) областях, меньше всего – в Полтавской области (два случая). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 13 августа коронавирусом в мире заразилось 20 553 702 человека. Жертвами COVID-19 стало 748 416 человек, выздоровело 12 770 518 человек.

Теги: Украина, эпидемия, антирекорд, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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