Число жертв коронавируса в мире приближается к 500 тыс.

За сутки коронавирусную инфекцию в мире выявили у 330 тыс. человек.

К утру 13 августа коронавирусом в мире заразилось 20 553 702 человека (+330 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стало 748 416 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 770 518 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 5 197 000. Из них умерло 166 026, излечилось 1 753 760 человек.

В Бразилии заболели 3 164 785 человек. Из них 104 201 умерший и 2 506 228 излечившихся.

В Индии инфицированы 2 329 638 человек, 46 091 умер.

Четвертое и пятое места занимают Россия и ЮАР: 900 745 инфицированных, 15 231 умерший и 568 919 заболевших и 11 010 погибших соответственно.

В Мексике и Перу число инфицированных приближается к полумиллиону человек (Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 54 666).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1433 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 84 548. Умерло 1970 пациентов.