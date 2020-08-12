В Испании полиция остановила коронавирусную вечеринку на нудистском пляже

Более 60 человек разбили палатки на одном из пляжей на Канарских островах, чтобы организовать вечеринку, участники которой должны заражать друг друга коронавирусом. Полицейские узнали о запрещенном мероприятии, но признали, что никого из организаторов задержать не удалось.

Полиция на Канарах следит за организаторами нелегальных вечеринок Фото: ЕРА

В ночь на 9 августа сотрудники полиции муниципалитета Ла Оротава (Канарские острова, Испания) предотвратили проведение "коронавирусной" вечеринки, участники которой собирались умышленно заражать друг друга. Об этом говорится в Twitter полицейского управления.

62 человека, разбившие палатки на пляже, были предупреждены о нарушении закона. По данным стражей порядка, пляж был закрыт для посещения.

Среди находившихся в кемпинге лиц не было предполагаемых организаторов запрещенного мероприятия, признали в полиции.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad interceptaron una quedada para propagar la COVI-19, localizando a sus convocantes e instruyendo las correspondientes diligencias, aunque finalmente, los supuestos autores de los hechos, no estaban entre los 62 acampados en la playa. — Área de Seguridad de La Orotava (@CECOPAL_Orotava) August 11, 2020

Издание Canarias7 уточняет, что вечеринка планировалась на популярном нудистском пляже Лос Патос. Сейчас он закрыт из-за угрозы оползня.

7 августа в другом муниципалитете Канарских островов полицейские прервали аналогичную вечеринку с участием 78 человек, четверо были подвергнуты аресту.

"Коронавирусные" вечеринки стали популярны среди молодежи в США. Их проводит человек с диагностированным COVID-19, чтобы заразить как можно больше гостей. Считается, что таким образом люди быстро приобретают иммунитет. Несколько участников подобных вечеринок скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 12 августа во всем мире коронавирусом заразилось 20,32 млн человек, жертвами COVID-19 стало 742 тыс., сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.