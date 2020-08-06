Власти Лос-Анджелеса решили отключить электричество и воду в домах, где тайно устраивают вечеринки

Жителям Лос-Анджелеса пригрозили отключением воды и электричества за вечеринки, которые на сегодняшний день запрещены из-за эпидемии коронавируса. Этот вид развлечений стал популярен в городе на фоне закрытия ночных клубов и баров.

Власти американского Лос-Анджелеса решили бороться с запрещенными во время карантина домашними вечеринками с помощью отключения воды и электричества. Об этом 5 августа заявил мэр города Эрик Гарцетти, сообщает CBS News.

Он рассказал, что из-за того, что все ночные клубы и бары закрыты из-за эпидемии коронавируса, в Лос-Анджелесе стали устраивать большие вечеринки, специально арендуя для этого дома.

После того, как на этой неделе на одной из таких вечеринок произошла стрельба, ситуация привлекла внимание властей города. Когда в дом, где стреляли, приехала полиция, оказалось, что в вечеринке принимали участие около 200 человек.

Власти приняли решение позволить коммунальщикам отключать электричество и воду с пятницы и на выходных в домах, где устраивают тайные вечеринки в разгар пандемии коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 6 августа коронавирусом в мире заразилось 18 752 917 человек. Жертвами COVID-19 стал 706 761 человек, выздоровело 11 308 298 человек.

США находятся на первом месте по масштабу распространения коронавируса. Число инфицированных там достигло 4 823 797, умерло 158 249, излечился 1 577 851 человек.