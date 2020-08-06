Нью-Йорк вводит ограничения из-за COVID-19: появятся пропускные пункты и новые штрафы

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил о создании контрольно-пропускных пунктов по всему городу для слежения за соблюдением карантина. Нарушивших 14-дневный карантин ждет штраф более $10 тыс.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио 6 августа сообщил, что на въездах в город установят контрольно-пропускные пункты для слежения за соблюдением карантина людьми, которые приезжают из других штатов. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Сегодня мы объявили о контрольно-пропускных пунктах COVID-19 на ключевых точках входа", – написал мэр в Twitter.

Today, we announced COVID-19 checkpoints at key entry points. @NYCSheriff Fucito joined us to talk about what that means for New Yorkers and visitors to our city.



Learn more: https://t.co/sja6W6Wh6m pic.twitter.com/bp9dXpAcXx — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) August 6, 2020

Де Блазио в своем видеообращении, опубликованном на странице правительства Нью-Йорка в Twitter, сказал, что штрафы за нарушение карантина будут более $10 тыс.

This morning we announced COVID-19 checkpoints in New York City.



What does that mean? @NYCMayor breaks it down for us: pic.twitter.com/8BAo2waPyi — City of New York (@nycgov) August 5, 2020

Шериф Нью-Йорка Джозеф Фусито уточнил, что эти меры нужны для того, чтобы защитить американцев от распространения COVID-19.

"Наша цель – соблюдать карантинные меры. И контрольные пункты – эффективное средство, чтобы защитить наш любимый город", – сказал шериф в видеокомментарии.

В отчете, опубликованном правительством Нью-Йорка, сказано, что контрольные пункты установят по всему Нью-Йорку.

"Эти пункты представляют собой образовательный инструмент, призванный помочь путешественникам понять и соблюдать ограничения на поездки в штате Нью-Йорк", – рассказали в правительстве.

Каждый въехавший в Нью-Йорк должен соблюдать карантин 14 дней. Нарушителей ждут штрафы на крупные суммы, говорится в постановлении.

Количество заражений коронавирусом в США продолжает расти. В новом прогнозе, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний США, сказано, что к 22 августа от COVID-19 умрет более 173 тыс. человек.

К утру 4 августа США число инфицированных достигло 4 823 892 человек. Умерло 158 256, выздоровел 1 577 851 человек.