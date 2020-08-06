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КИЕВ

Кличко предупредил о возврате строгого карантина в случае новой вспышки коронавируса

По состоянию на сегодняшний день в Киеве коронавирусом инфицированы 8992 человека, умерли 142, выздоровели 3137 человек.

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В Киеве коронавирусом за время эпидемии инфицировались около 9 тыс. человек
В Киеве коронавирусом за время эпидемии инфицировались около 9 тыс. человек
Фото: depositphotos.com

В Киеве за сутки выявлено 180 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, четыре девочки от трех до 16 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет и семь мальчиков от трех до 17 лет. Заболели в том числе восемь медиков.

За сутки умерли три человека. Госпитализировали 22 пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (44), Соломенском (26) и Деснянском районе столицы (22).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве коронавирусом инфицированы 8992 человека, умерли 142, выздоровели 3137 человек.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", – написал Кличко. 

https://www.facebook.com/merkieva/posts/4694883093855934

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это новый антирекорд. Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались, 41 527 выздоровели.

Теги: Киев, Виталий Кличко, карантин, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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