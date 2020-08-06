Киев покинул группу регионов, которые не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

По данным Минздрава Украины, к ослаблению карантина не готовы в 10 областях. Киев покинул эту группу, несмотря на суточный прирост в 180 больных с коронавирусной инфекцией.

В Украине зафиксировано почти 77 тыс. случаев COVID-19 Фото: ЕРА

По состоянию на 6 августа условиям ослабления карантина не соответствуют 10 областей Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По трем из четырех показателей параметрам не соответствует Черновицкая область, в этом регионе загружено более 50% больничных коек, высокие динамика и процент выявления COVID-19.

Два показателя превышены в Житомирской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, по одному – в Волынской, Закарпатской, Одесской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской.

Киев покинул группу регионов, где нет условий для ослабления карантина. 5 августа столица была в их числе.

Скриншот: moz.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня в Telegram, что за последние сутки в столице подтвердили 180 случаев COVID-19, трое больных умерли.

6 августа в Украине были установлены антирекорды и по числу выявлений COVID-19 за сутки (1318), и по количеству умерших за 24 часа (31). Всего в стране количество заражений коронавирусной инфекцией достигло 76 808, скончались 1788 человек.