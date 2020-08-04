В Украине змеи стали меньше кусаться из-за карантина

С начала нынешнего года за медицинской помощью из-за змеиных укусов в Украине обратилось 36 человек. В минувшем году пострадавших было значительно больше – 125.

Чаще всего за помощью после змеиных укусов к медикам обращались в Житомирской области Фото: pixabay.com

С начала года в Украине от укусов змей пострадали 30 взрослых и шестеро детей от шести до 17 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Центра общественного здоровья.

В 2019 году за такой же период времени за помощью к медикам после укусов змей обращались 125 человек, из них 29 детей.

Возможной причиной значительного снижения числа пострадавших в центре называют введение карантина из-за коронавирусной болезни COVID-19.

Больше всего пострадавших – в Житомирской области, за ней следуют Запорожская, Львовская и Донецкая области.

Смертей пациентов в результате змеиных укусов в 2019–2020 годах не зафиксировано.