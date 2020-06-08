Днепровские спасатели поймали змею в квартире на седьмом этаже

Жительница Чечеловского района Днепра обнаружила в своей квартире змею. Спасатели поймали и выпустили ее на волю.

Жительница одного из домов на улице Юрия Савченко Чечеловского района Днепра обнаружила в своей квартире змею. Рептилия заползла на седьмой этаж дома, об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области 7 июня.

Спасатели нашли змею ориентировочно длиной один метр в кухне. Пресмыкающееся поймали с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города.

В операции принимали участие четыре сотрудника Госслужбы по ЧС. Откуда змея заползла в квартиру, в ведомстве не сообщили.

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