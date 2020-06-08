Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Днепровские спасатели поймали змею в квартире на седьмом этаже

Жительница Чечеловского района Днепра обнаружила в своей квартире змею. Спасатели поймали и выпустили ее на волю.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Змею ловили четыре спасателя, рептилию выпустили на свободу
Змею ловили четыре спасателя, рептилию выпустили на свободу
Фото: dp.dsns.gov.ua

Жительница одного из домов на улице Юрия Савченко Чечеловского района Днепра обнаружила в своей квартире змею. Рептилия заползла на седьмой этаж дома, об этом сообщили в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области 7 июня.

Спасатели нашли змею ориентировочно длиной один метр в кухне. Пресмыкающееся поймали с помощью специального устройства и выпустили на волю за пределами города.

В операции принимали участие четыре сотрудника Госслужбы по ЧС. Откуда змея заползла в квартиру, в ведомстве не сообщили.

ВИДЕО
Головне Управління / YouTube
Теги: ГСЧС, Днепр, змея
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Швы разрывают язык при любом движении. Я в аду". Певица MamaRika перенесла операцию
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
"Счастливые!" Яма обнародовал фото с родителями
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Свадьба отца, видео со страницы экс-возлюбленного Кличко. Панеттьери завела страницу в Instagram
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS