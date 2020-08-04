Из-за карантина рабочий день сотрудников увеличился на 48 минут – исследование

Ученые Национального бюро экономических исследований США выяснили, что во время карантина количество совещаний на одного человека возросло на 12,9%, а количество участников каждого совещания – на 13,5%.

Общее время, которое человек проводит на совещаниях в течение дня, в период карантина сократилось на 11,5% Фото: depositphotos.com

Рабочий день в условиях карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 в среднем стал на 48,5 минуты длиннее и содержит больше встреч. Об этом заявили в Национальном бюро экономических исследований США.

Эксперты проанализировали рабочий процесс 3,1 млн человек в 16 крупных мегаполисах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Исследователи выяснили, что средняя продолжительность рабочего дня работников выросла на 8,2%, или на 48,5 минут. Также сотрудники больше работали с электронной почтой.

Кроме того, количество совещаний на одного человека возросло на 12,9%, а количество участников каждого совещания – на 13,5%.

Вместе с тем, продолжительность встреч сократилась на 20,1%. В совокупности общее время, которое человек проводит на совещаниях в течение дня, в период карантина сократилось на 11,5%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек (+4 тыс.), выздоровело 10 865 548 человек.