Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2020
 
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Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже

По словам украинского бюьти-блогера Татьяны Бойко, из-за необходимости носить в общественных местах защитные маски, натуральность и функциональность вытеснила вычурность.

Необходимость носить защитную маску изменило акценты в макияже
Необходимость носить защитную маску изменило акценты в макияже 
Фото: Depositphotos.com

Украинские салоны красоты, которые в течение нескольких месяцев были закрыты на карантин, после ослабления ограничительных мер столкнулись с новой реальностью – потенциальные клиенты научались выполнять многие процедуры самостоятельно и перестали записываться на процедуры. Об этом изданию "Факты" рассказала бьюти-блогер и визажист Татьяна Бойко. 

По ее словам, в первую неделю после ослабления карантина был зафиксирован наплыв клиентов, после которого "наступила тишина". 

"У людей нет денег, поэтому многие теперь учатся делать различные процедуры самостоятельно", – объяснила причину Бойко. 

Визажист рассказала, что за время карантина также научилась красить волосы и делать маникюр.

"Все станет более функциональным: макияж, маникюр, прическа. Уйдут излишества, украшательство, вычурность. Точнее, все это начало уходить уже давно. В приоритете –натуральность", – подытожила она.

Бойко отметила, что наличие защитной маски оказало влияние на тренды в макияже – акцент с губ сместился на глаза и брови. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек, выздоровело 10 865 548 человек.

В Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом, 1764 человека скончались, 40 613 пациентов выздоровели (+737). Продолжают болеть 31 842 человека.

Теги: Украина, мода и красота, женщины, макияж, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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