Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже

По словам украинского бюьти-блогера Татьяны Бойко, из-за необходимости носить в общественных местах защитные маски, натуральность и функциональность вытеснила вычурность.

Украинские салоны красоты, которые в течение нескольких месяцев были закрыты на карантин, после ослабления ограничительных мер столкнулись с новой реальностью – потенциальные клиенты научались выполнять многие процедуры самостоятельно и перестали записываться на процедуры. Об этом изданию "Факты" рассказала бьюти-блогер и визажист Татьяна Бойко.

По ее словам, в первую неделю после ослабления карантина был зафиксирован наплыв клиентов, после которого "наступила тишина".

"У людей нет денег, поэтому многие теперь учатся делать различные процедуры самостоятельно", – объяснила причину Бойко.

Визажист рассказала, что за время карантина также научилась красить волосы и делать маникюр.

"Все станет более функциональным: макияж, маникюр, прическа. Уйдут излишества, украшательство, вычурность. Точнее, все это начало уходить уже давно. В приоритете –натуральность", – подытожила она.

Бойко отметила, что наличие защитной маски оказало влияние на тренды в макияже – акцент с губ сместился на глаза и брови.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек, выздоровело 10 865 548 человек.

В Украине зафиксировано 74 219 случаев заражения коронавирусом, 1764 человека скончались, 40 613 пациентов выздоровели (+737). Продолжают болеть 31 842 человека.