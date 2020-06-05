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05 июня, 2020
 
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"Идите в сад!" Джамала показала лицо без макияжа

Певица Джамала сняла на видео процесс нанесения макияжа, признавшись, что обычно это делают профессиональные визажисты.

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Джамала доверяет концертный макияж профессиональным визажистам
Джамала доверяет концертный макияж профессиональным визажистам
Скриншот: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен процесс нанесения макияжа. 

По словам певицы, перед концертами она пользуется услугами профессиональных визажистов, но во время карантина ей приходится делать макияж самостоятельно. 

"Сейчас все скажут: "Как? Джамала не умеет краситься?!" – пошутила она, добавив, что время, которое тратит на нанесение макияжа, ей интереснее посвятить написанию новой песни. 

Певица также ответила хейтерам, которые комментируют внешность беременных женщин.

"Меня всегда волновало, что о беременных говорили: "Ой, они всегда такие страшненькие, потому что ребенок забирает красоту". Идите в сад!" – заявила она. 

"Вы – позитивная, а макияж – супер", – отреагировали на видеоролик фолловеры Джамалы. 

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.

25 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за финансита Бакира Сулейманова. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана. О второй беременности певица сообщила 12 февраля

Теги: Украина, Джамала, беременность, певица, макияж
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