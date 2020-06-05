"Идите в сад!" Джамала показала лицо без макияжа

Украинская певица Джамала опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен процесс нанесения макияжа.
По словам певицы, перед концертами она пользуется услугами профессиональных визажистов, но во время карантина ей приходится делать макияж самостоятельно.
"Сейчас все скажут: "Как? Джамала не умеет краситься?!" – пошутила она, добавив, что время, которое тратит на нанесение макияжа, ей интереснее посвятить написанию новой песни.
Певица также ответила хейтерам, которые комментируют внешность беременных женщин.
"Меня всегда волновало, что о беременных говорили: "Ой, они всегда такие страшненькие, потому что ребенок забирает красоту". Идите в сад!" – заявила она.
"Вы – позитивная, а макияж – супер", – отреагировали на видеоролик фолловеры Джамалы.
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Конечно, никому ещё дополнительные умения, навыки и знания не мешали. Так уж вышло, что я люблю наблюдать за работой профессионалов. И уж точно могу вам сказать, как же прекрасно, что есть гримёры для кино, визажисты для клипов, фотосъёмок, телевидения, сцены, светских выходов, жизни и т.д. И все они прекрасны! Мне остаётся только наслаждаться их мастерством и пытаться отметить какие-то особенности их работы. Но разве от этого я становлюсь профи в этом деле? Конечно, нет * От сердца и почек вам мой мэйкапчик * #makeup #makeupvideos
В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.
25 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за финансита Бакира Сулейманова. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана. О второй беременности певица сообщила 12 февраля.