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04 июня, 2020
 
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"Настоящая мадонна". Беременная Джамала рассказала, о чем мечтает

Беременная во второй раз певица Джамала обнародовала новые снимки и поделилась мечтами.

В феврале 2020 года Джамала сообщила о второй беременности
В феврале 2020 года Джамала сообщила о второй беременности
Фото: jamalajaa / Instagram

Беременная во второй раз украинская певица Джамала рассказала в Instagram о своих мечтах. По словам певицы, она хочет, чтобы наступило настоящее лето. 

"Мечтаю о настоящем лете, о путешествии, о том, что скоро все будут здоровы и поедут на море", – написала она, обнародовав новые снимки, на которых позирует в шелковом платье бежевого цвета.

"Настоящая мадонна", – оценили снимки фолловеры. 

"С каждым днем все красивее", – прокомментировали пост певицы подписчики.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.

25 апреля 2017 года Джамала вышла замуж за финансита Бакира Сулейманова. 27 марта 2018 года Джамала родила сына Эмира-Рахмана. О второй беременности певица сообщила 12 февраля.

Теги: Украина, Джамала, беременность, певица
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