"Скучаю по свежим простыням, белоснежным халатам и шведским завтракам". Джамала показала фотосет в постели

Украинская певица Джамала обнародовала в Instagram подборку снимков, сделанных в гостиничном номере. На фото певица запечатлена в махровом халате.
"Честно, так и не поняла, кто я – жаворонок или сова? Был период, когда я могла спать до одиннадцати. Бывало, что лучше мне работалось в шесть утра, иногда самым продуктивным временем была ночь. Кажется, я так и не определилась. А если вспомнить туры... Каждый день новый город, меняешь отели", – написала она.
Певица призналась, что после концерта она не может уснуть, а утром, когда приходит время выселяться из отеля и ехать дальше, всегда первая стоит с чемоданом в холле и ждет всю команду.
"Хотя я сейчас очень скучаю по этой гостиничной атмосфере: свежей постели, белоснежным халатам, маленьким бутылочкам в ванной комнате, шведским завтракам, все равно лучшее после путешествий – это возвращение домой. В свою постель и такие родные стены дома", – написала она.
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Чесно, так і не зрозуміла, хто я — жайворонок чи сова? * * Був період, коли я могла спати до одиннадцятої. Бувало, що найкраще мені працювалося о 6-й ранку, іноді — найпродуктивнішим часом була ніч. * Здається, я так і не визначилася. А якщо згадати тури... Кожного дня нове місто, змінюєш готелі. В мене є така особливість — після концерту я не можу заснути, а зранку, коли час виселятися з готелю і їхати далі, завжди перша стою з валізою в холі і чекаю всю команду * * Хоча я зараз дуже сумую за цією готельною атмосферою — свіжою постіллю, білосніжними халатами, маленькими пляшечками у ванній кімнаті, швецькими сніданками; все одно найраще після подорожей — це повернення додому. Своє ліжко і такі рідні стіни домівки * * А ви хто? Жайворонки чи сови? *
В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.