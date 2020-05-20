"Скучаю по свежим простыням, белоснежным халатам и шведским завтракам". Джамала показала фотосет в постели

Украинская певица Джамала призналась, что так и не определилась, кто она: жаворонок или сова, и обнародовала гостиничный фотосет в халате.

Джамала: все равно лучшее после путешествий – это возвращение домой. В свою постель и такие родные стены дома Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала обнародовала в Instagram подборку снимков, сделанных в гостиничном номере. На фото певица запечатлена в махровом халате.

"Честно, так и не поняла, кто я – жаворонок или сова? Был период, когда я могла спать до одиннадцати. Бывало, что лучше мне работалось в шесть утра, иногда самым продуктивным временем была ночь. Кажется, я так и не определилась. А если вспомнить туры... Каждый день новый город, меняешь отели", – написала она.

Певица призналась, что после концерта она не может уснуть, а утром, когда приходит время выселяться из отеля и ехать дальше, всегда первая стоит с чемоданом в холле и ждет всю команду.

"Хотя я сейчас очень скучаю по этой гостиничной атмосфере: свежей постели, белоснежным халатам, маленьким бутылочкам в ванной комнате, шведским завтракам, все равно лучшее после путешествий – это возвращение домой. В свою постель и такие родные стены дома", – написала она.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".



В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.