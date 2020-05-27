Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
27 мая, 2020
 
Новости

Джамала: Что помогает, когда весь мир против меня? Нужно вкусно поесть

Украинская певица Джамала рассказала, как относится к людям, у которых всегда все хорошо.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джамала: Не нужно бояться плохого настроения
Джамала: Не нужно бояться плохого настроения
Фото: jamalajaa / Instagram

Украинская певица Джамала усомнилась в искренности людей, у которых всегда все хорошо. Об этом она написала в Instagram.

"Stay positive, be positive, радуйся жизни и еще несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко ли это нашей ментальности или раздражает? Могу сказать, что мне легче все же с позитивными людьми", – написала певица. 

Джамала призналась, что использует несколько способов, которые помогают пережить неприятные новости.

то мне помогает, когда весь мир против меня и одна за другой неприятные новости? Во-первых, нужно вкусно поесть", – заявила певица.

Также в список средств, позволяющих поднять настроение, вошли хорошая музыка, красивая одежда и умение "взлететь над проблемой". 

е нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем", – подытожила Джамала. 

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.

Теги: Украина, Джамала, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
  Белковский: Путин наделен чертами барсука: у него очень глубокая нора, из которой всегда должно быть два выхода
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS