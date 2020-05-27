Джамала: Что помогает, когда весь мир против меня? Нужно вкусно поесть

Украинская певица Джамала рассказала, как относится к людям, у которых всегда все хорошо.

Украинская певица Джамала усомнилась в искренности людей, у которых всегда все хорошо. Об этом она написала в Instagram.

"Stay positive, be positive, радуйся жизни и еще несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко ли это нашей ментальности или раздражает? Могу сказать, что мне легче все же с позитивными людьми", – написала певица.

Джамала призналась, что использует несколько способов, которые помогают пережить неприятные новости.

"Что мне помогает, когда весь мир против меня и одна за другой неприятные новости? Во-первых, нужно вкусно поесть", – заявила певица.

Также в список средств, позволяющих поднять настроение, вошли хорошая музыка, красивая одежда и умение "взлететь над проблемой".

"Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем", – подытожила Джамала.

В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".

В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.