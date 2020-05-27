Джамала: Что помогает, когда весь мир против меня? Нужно вкусно поесть

Украинская певица Джамала усомнилась в искренности людей, у которых всегда все хорошо. Об этом она написала в Instagram.
"Stay positive, be positive, радуйся жизни и еще несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко ли это нашей ментальности или раздражает? Могу сказать, что мне легче все же с позитивными людьми", – написала певица.
Джамала призналась, что использует несколько способов, которые помогают пережить неприятные новости.
"Что мне помогает, когда весь мир против меня и одна за другой неприятные новости? Во-первых, нужно вкусно поесть", – заявила певица.
Также в список средств, позволяющих поднять настроение, вошли хорошая музыка, красивая одежда и умение "взлететь над проблемой".
"Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем", – подытожила Джамала.
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Держи подбородок выше * Stay positive, be positive, будь солнечным, радуйся жизни и ещё несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих всевозможных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко ли это нашей ментальности или же раздражает? Эти люди вечно “amazing“, всегда восторженные. На вопрос «как дела?» у них один ответ - «все хорошо!» Действительно ли это так? Может, это игра? А если таким отношением к жизни они помогают себе справляться с трудностями? * Могу сказать, что конкретно мне в работе, быту и творчестве гораздо легче с открытыми и все же позитивными людьми. * Что помогает мне, когда всё не клеится, валится из рук, весь мир против меня и одна за другой неприятные новости? * Во-первых, нужно вкусно поесть Да, любимое блюдо, самую простую еду, которую любил в детстве. Еда и правда является одним из сильнейших «поднимателей» настроения!!! * Во-вторых, красивая одежда. Можно надеть что-то необязательно яркое, но значимое. Вещь, которая вызывает приятные воспоминания. * В-третьих, МУЗЫКА! Никто не поспорит, что музыка обладает уникальным свойством как удручать, так и вдохновлять Послушайте любимую песню, посмотрите фильм, сходите на концерт! * И четвёртое, самое важное! «Взлетаю над проблемой» Что это значит? Я вижу проблему с высоты птичьего полёта и продумываю разные варианты ее разрешения. Как режиссёр фильма, который прорабатывает разные концовки своей картины, обязательно заканчиваю хэппи эндом! * Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно чуток помеланхольничать, но для движения к новым идеям и целям необходимо сбрасывать груз тоски * Photo @pershyipodyh Dress @d_angelann Makeup @mpiroyan85
В 2016 году Джамала победила на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Швеции. Она исполняла песню "1944".
В дискографии "Джамалы" пять альбомов. Последний на данный момент – "Крила" – вышел в 2018 году.