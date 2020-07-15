Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2020
 
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"Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет". В Instagram обсуждают яркий макияж певицы Tarabarova

Украинская певица Tarabarova показала, как ей наносят макияж, и инициировала флешмоб.

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Tarabarova: Мы решили поднимать настроение себе и вам, крохи
Tarabarova: Мы решили поднимать настроение себе и вам, крохи
Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram ролик, в котором запечатлено, как визажист наносит ей макияж, а также показала снимок результата.

"Голубая лагуна". Мне так хочется назвать этот наш необычный макияж, который спасает от обыденности. Мы решили поднимать настроение себе и вам, крохи", – написала она.

Певица инициировала флешмоб. Для этого она предложила подписчикам снять на видео свой макияж и отметить ее в Stories.

"Ой, как красиво. Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет", – написала s_u_n_s_h_i__n_e.

"Яркая и красивая", – заявила nataliiaursal.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.

Теги: флешмоб, беременность, певица, Tarabarova, макияж
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