"Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет". В Instagram обсуждают яркий макияж певицы Tarabarova

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram ролик, в котором запечатлено, как визажист наносит ей макияж, а также показала снимок результата.
"Голубая лагуна". Мне так хочется назвать этот наш необычный макияж, который спасает от обыденности. Мы решили поднимать настроение себе и вам, крохи", – написала она.
Певица инициировала флешмоб. Для этого она предложила подписчикам снять на видео свой макияж и отметить ее в Stories.
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#здивуи * себе Blue Lagoon, мені так хочеться назвати цеи * наш незвичнии * make up, якии * рятує від буденності * * Ми вирішили підіи * мати настріи * собі і вам, крихітки * * В стилі #світла_сторона_музики * разом із @popova.svetlana.mua * * Коментуи * те, ставте * Знімаи * те відео ваших make up та відмічаи * те мене у сторіз * буду репостити * * #TARABAROVA #тарабарова #mua
"Ой, как красиво. Если я так накрашусь, то Баба Яга воскреснет", – написала s_u_n_s_h_i__n_e.
"Яркая и красивая", – заявила nataliiaursal.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.