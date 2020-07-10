"Лапули". Tarabarova на позднем сроке беременности отправилась на свидание с мужем

Украинская певица Tarabarova поделилась снимками объятий и поцелуев со своим супругом, режиссером Алексеем Бондарем.

Tarabarova: Первое свидании за полгода, а может, и год Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova, будучи на позднем сроке беременности, разместила в Instagram два снимка, на которых запечатлена с мужем, режиссером Алексеем Бондарем. На фото исполнительница обнимает и целует супруга.

"Мы. Первое свидании за полгода, а может, и год. Важно находить время, чтобы побыть вместе. Мы уже это поняли. Всем объятия", – написала певица.

Подписчики певицы прокомментировали публикацию.

"Лапули..." – отметила tanya4563888.

"Красивый союз!" – написала politseimakoo.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Свадьбу Тарабарова и Бондарь сыграли осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.