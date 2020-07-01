Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2020
 
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"Крила". Беременная Tarabarova выпустила "кровавый" клип. Видео

Украинская певица Tarabarova, которая вскоре станет мамой во второй раз, на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Крила" вместе с солистом группы Inplus. "Работая над новым треком, я внезапно услышала за стеной несколько нот, которые затронули что-то в моем сердце, а пообщавшись с солистом группы INPLUS Андреем Порадовским, почувствовала, что, объединив усилия, мы сможем через музыкальные импульсы напомнить людям, как важно в отношениях дарить искреннюю любовь, дарить крылья", – прокомментировала премьеру певица. Режиссер ролика – Dvizhon. "Вспоминаю ту легкость и тепло, с которым мы вместе создавали это видео. Уверен, что, отправив его любимому человеку, вы обязательно подарите ему крылья!" – отметил режиссер. "Песня "Крылья" – это напоминание, что счастье в простых вещах: оставаться детьми в любви, поддерживать, верить друг в друга, чувствовать все, как в первый раз", – говорится в описании ролика. В клипе Tarabarova и Порадовский позируют в объятиях друг друга. Тела и одежда исполнителей испачканы в некую красную субстанцию, напоминающую кровь.

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Tarabarova: "Крылья" это напоминание, что счастье в простых вещах: оставаться детьми в любви, поддерживать, верить друг в друга, чувствовать все, как в первый раз
Tarabarova: "Крылья" – это напоминание, что счастье в простых вещах: оставаться детьми в любви, поддерживать, верить друг в друга, чувствовать все, как в первый раз
Скриншот: TARABAROVAcom / YouTube

видео

Видео: TARABAROVAcom / YouTube
Теги: видео, клип, беременность, певица, Tarabarova, песня, кровь
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