"Опасные танцы", "Это все странновато", "После танцев таких сразу в роддом". В Instagram обсуждают видео беременной певицы Tarabarova

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена танцующей в черном боди, демонстрируя живот на позднем сроке.
"Беременная и немного сумасшедшая", – написала она.
Подписчики прокомментировали видео.
"Это какие-то опасные танцы", – отметила eugenekandya.
"Это все странновато", – написал koroteevigor2018.
"После танцев таких сразу в роддом", – заявила ialora.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.