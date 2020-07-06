"Опасные танцы", "Это все странновато", "После танцев таких сразу в роддом". В Instagram обсуждают видео беременной певицы Tarabarova

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova станцевала перед камерой.

Tarabarova: Беременная и немного сумасшедшая Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена танцующей в черном боди, демонстрируя живот на позднем сроке.

"Беременная и немного сумасшедшая", – написала она.

Подписчики прокомментировали видео.

"Это какие-то опасные танцы", – отметила eugenekandya.

"Это все странновато", – написал koroteevigor2018.

"После танцев таких сразу в роддом", – заявила ialora.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.