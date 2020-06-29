"Ради нашего будущего". Tarabarova с подросшим сыном на руках поделилась мыслями об украинской Конституции

Беременная во второй раз украинская певица Tarabarova показала своего ребенка – сына Ивана.

Tarabarova: С Днем Конституции. Да, это наш основной закон. Но как бы хотелось, чтобы он реально был один для всех Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram фото с годовалым сыном Иваном на руках.

Певица позировала, сидя на траве и прижав к себе ребенка.

"С Днем Конституции. Да, это наш основной закон. Но как бы хотелось, чтобы он реально был один для всех. И не только на бумаге. Хотя бы ради них, наших детей. Ради нашего будущего", – написала она 27 июня.

Автор фото – Андрей Бычковский.

День Конституции празднуется 28 июня.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.

Исполнительница признавалась, что ее беспокоит вопрос, как подготовить первенца к появлению брата или сестры, чтобы у ребенка не возник стресс.