"Ради нашего будущего". Tarabarova с подросшим сыном на руках поделилась мыслями об украинской Конституции

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram фото с годовалым сыном Иваном на руках.
Певица позировала, сидя на траве и прижав к себе ребенка.
"С Днем Конституции. Да, это наш основной закон. Но как бы хотелось, чтобы он реально был один для всех. И не только на бумаге. Хотя бы ради них, наших детей. Ради нашего будущего", – написала она 27 июня.
Автор фото – Андрей Бычковский.
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З Днем Конституції * * Так, це наш основний закон. Але як би хотілося, щоб він реально був один для всіх. * І не тільки на папері. * Хоча б заради них, наших дітей. Заради нашого майбутнього. * Відчув момент * @andrey_bychkovskiy * * #ДеньКонституціїУкраїни #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
День Конституции празднуется 28 июня.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности певица сообщила 19 мая.
Исполнительница признавалась, что ее беспокоит вопрос, как подготовить первенца к появлению брата или сестры, чтобы у ребенка не возник стресс.