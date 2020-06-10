"13 лет арендованного жилья, большой кредит". Тарабарова купила дом. Фото

Украинская певица Tarabarova показала в Instagram подборку новых и архивных снимков со своими родителями, включая их свадебные фотографии.
"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит... И вот наконец мы дома!!! Мечты должны осуществляться. Друзья, я хочу поделиться с вами очень важной новостью для нашей семьи: наконец у нас будет свой собственный дом. Мы так долго ждали его, и вот уже скоро будем вместе с детьми (уже совсем скоро нас будет четверо, ой, пятеро – еще же [пес] Элвин) просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность (без этого никак) и обязательно обниматься. Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали только в творчество (клипы, альбомы, концерты) но сейчас – дом. Впереди ремонт", – написала она.
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13 років орендованого житла, сумніви, вагання, великий кредит.... і от нарешті МИ ВДОМА !!! Мрії мають здійснюватися * * Друзі, я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною для нашої родини - нарешті у нас буде свій власний БУДИНОК * * Ми так довго чекали на нього і ось вже скоро будемо разом із дітками (вже зовсім скоро нас буде четверо, ой, п‘ятеро - ще ж Елвін * ) прокидатися під своїм дахом, смакувати вечерю за величезним сімейним столом, випробовувати один одного на міцність (без цього ж ніяк * ) та обов’язково обійматися )) * Передати не можу, яка я щаслива * 13 років ми інвестували виключно в творчість ( кліпи, альбоми, концерти ..) але зараз ДІМ. * Попереду РЕМОНТ * Обіцяю ділитися з вами подробицями, знімати сторіз, ділитися моментами перетворення голих стін на наш СВІТЛИЙ та ТЕПЛИЙ дім )) (знаю від багатьох друзів, це нелегко * ) Але ми налаштовані позитивно) * Порадьте, будь ласка, всіх-всіх-всіх, хто допоможе зробити наш дім казковим )) * * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. Сейчас певица ждет второго ребенка.