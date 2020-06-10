"13 лет арендованного жилья, большой кредит". Тарабарова купила дом. Фото

Украинская певица Tarabarova снялась с мужем и сыном в собственном доме.

Tarabarova: Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали только в творчество, но сейчас – дом Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova показала в Instagram подборку новых и архивных снимков со своими родителями, включая их свадебные фотографии.

"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит... И вот наконец мы дома!!! Мечты должны осуществляться. Друзья, я хочу поделиться с вами очень важной новостью для нашей семьи: наконец у нас будет свой собственный дом. Мы так долго ждали его, и вот уже скоро будем вместе с детьми (уже совсем скоро нас будет четверо, ой, пятеро – еще же [пес] Элвин) просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность (без этого никак) и обязательно обниматься. Передать не могу, как я счастлива. 13 лет мы инвестировали только в творчество (клипы, альбомы, концерты) но сейчас – дом. Впереди ремонт", – написала она.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. Сейчас певица ждет второго ребенка.