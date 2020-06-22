"Люблю вас, мои ребята". Tarabarova показала мужа и сына

Украинская певица Tarabarova обратилась к супругу от имени своего сына Ивана.

Tarabarova: С Днем отца всех сознательных и заботливых Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram черно-белые снимки мужа, режиссера Алексея Бондаря, с сыном Иваном на плечах.

В подписи к фото она обратилась к супругу от имени своего сына.

"Спасибо, что ты мой папа. Твой Иван. С Днем отца всех сознательных и заботливых. (...) Люблю вас, мои ребята", – написала она.

День отца отмечался 21 июня.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Свадьбу Тарабарова и Бондарь сыграли осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае 2020-го певица сообщила, что ждет второго ребенка.