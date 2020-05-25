Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
25 мая, 2020
 
Новости

Tarabarova показала подросшего сына

Украинская певица Tarabarova поделилась подборкой снимков сына Ивана, которому в сентябре исполнится два года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Tarabarova о сыне: Обожает гулять пешком, обожает лес и oversize, как мама
Tarabarova о сыне: Обожает гулять пешком, обожает лес и oversize, как мама
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova показала в Instagram подборку фото своего сына, на которых мальчик проявляет разные эмоции.

"Иван спрашивает: "А кто ты сегодня?" – написала она и предложила выбрать один из четырех предложенных снимков.

"Все эти эмоции в течение двух минут", – уточнила Tarabarova.

Певица также рассказала, что нравится ее ребенку.

"Обожает гулять пешком, обожает лес и oversize, как мама", – отметила исполнительница. 

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. Сейчас певица ждет второго ребенка.

Теги: Светлана Тарабарова, Tarabarova
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь
  Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь
Дмитрий ГОРДОН
﻿Микс гриппа и коронавируса зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
﻿Микс гриппа и коронавируса зимой, туризм с риском, рост самоубийств и алкоголизма – израильские медики рассказали о последствиях пандемии
Елена ПОСКАННАЯ
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине
Андрей ИЛЛАРИОНОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS