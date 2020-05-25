Tarabarova показала подросшего сына

Украинская певица Tarabarova показала в Instagram подборку фото своего сына, на которых мальчик проявляет разные эмоции.
"Иван спрашивает: "А кто ты сегодня?" – написала она и предложила выбрать один из четырех предложенных снимков.
"Все эти эмоции в течение двух минут", – уточнила Tarabarova.
Певица также рассказала, что нравится ее ребенку.
"Обожает гулять пешком, обожает лес и oversize, как мама", – отметила исполнительница.
Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. Сейчас певица ждет второго ребенка.