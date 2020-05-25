Tarabarova показала подросшего сына

Украинская певица Tarabarova поделилась подборкой снимков сына Ивана, которому в сентябре исполнится два года.

Tarabarova о сыне: Обожает гулять пешком, обожает лес и oversize, как мама Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova показала в Instagram подборку фото своего сына, на которых мальчик проявляет разные эмоции.

"Иван спрашивает: "А кто ты сегодня?" – написала она и предложила выбрать один из четырех предложенных снимков.

"Все эти эмоции в течение двух минут", – уточнила Tarabarova.

Певица также рассказала, что нравится ее ребенку.

"Обожает гулять пешком, обожает лес и oversize, как мама", – отметила исполнительница.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. Сейчас певица ждет второго ребенка.