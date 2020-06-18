"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички?". Беременная Tarabarova попросила совета и показала голый живот

Украинская певица Tarabarova призналась, что задумывается о том, как подготовить своего сына к рождению брата или сестры, и попросила совета у подписчиков.

Tarabarova: Знаю уже много историй от знакомых, когда у старших детей появляется ревность, начинаются психологические проблемы. Мы бы максимально хотели избежать этого Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram фото с голым животом, к которому прикасается ее сын Иван.

"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички? Я знаю, среди моих друзей здесь есть мамы, родители, которые уже имеют такой опыт. Мне очень нужны ваши советы, лайфхак, как подготовить Ивана с минимальным стрессом (я понимаю, что это определенный стресс для ребенка). Знаю уже много историй от знакомых, когда у старших детей появляется ревность, начинаются психологические проблемы. Мы бы максимально хотели избежать этого, ведь Иван еще такой манюня", – написала она.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае певица сообщила, что ждет второго ребенка.