"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички?". Беременная Tarabarova попросила совета и показала голый живот

Беременная вторым ребенком украинская певица Tarabarova разместила в Instagram фото с голым животом, к которому прикасается ее сын Иван.
"Как подготовить первенца к появлению братика или сестрички? Я знаю, среди моих друзей здесь есть мамы, родители, которые уже имеют такой опыт. Мне очень нужны ваши советы, лайфхак, как подготовить Ивана с минимальным стрессом (я понимаю, что это определенный стресс для ребенка). Знаю уже много историй от знакомых, когда у старших детей появляется ревность, начинаются психологические проблемы. Мы бы максимально хотели избежать этого, ведь Иван еще такой манюня", – написала она.
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Як підготувати первістка до появи братика чи сестрички? * * Я знаю, серед моїх друзів тут є мами, батьки, які вже мають такий досвід * Мені дуже потрібні ваші поради, лайфхаки, як підготувати Івана з мінімальним стресом ( я розумію, що це певний стрес для дитини ). Знаю вже багато історій від знайомих, коли у старших дітей з‘являються ревнощі, починаються психологічні проблеми .. ми би максимально хотіли уникнути цього, адже Іван ще такий манюнь * * Одним словом, поділіться досвідом, для мене це так важливо. Дякую * * Відчула магічний момент @elenponomaryova * * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Tarabarova (Светлана Тарабарова) родилась 26 июля 1990 года в Херсоне. Она замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. В мае певица сообщила, что ждет второго ребенка.