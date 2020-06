"Oops, I did it again". Тарабарова сняла видео в стиле Спирс

Украинская певица Tarabarova записала ролик, в котором обыграла свою вторую беременность.

Украинская певица Tarabarova станцевала под песню американской артистки Бритни Спирс Oops, I did it again. Ролик Tarabarova разместила на своей страницы в Instagram.

Во время танца вокалистка красноречиво поглаживала живот, обыграв таким образом вторую беременность.

"Не останавливайся", – отреагировали на видео фолловеры.

Tarabarova (Светлана Тарабарова) замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в сентябре 2018 года у них родился сын Иван. О второй беременности артистка сообщила 19 мая.