"Ты вообще рожала или нет?" Тарабарова эмоционально отреагировала на фото Кекелии

Участница "Женского квартала" Вера Кекелия показала, как выглядит спустя полтора месяца после родов. Певица Светлана Тарабарова прокомментировала снимки коллеги.

Украинская певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия разместила на своей странице в Instagram черно-белые снимки, сделанные во время репетиций коллектива.

На фото Кекелия позирует в длинном приталенном платье, подчеркивающем фигуру.

"Вера, ты рожала вообще или нет? Худышка-крутышка!" – отреагировала на фото беременная во второй раз певица Светлана Тарабарова.

Вера Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Тарабарова объявила, что беременна во второй раз, 19 мая. Певица подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.