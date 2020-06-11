"Ты вообще рожала или нет?" Тарабарова эмоционально отреагировала на фото Кекелии

Украинская певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия разместила на своей странице в Instagram черно-белые снимки, сделанные во время репетиций коллектива.
На фото Кекелия позирует в длинном приталенном платье, подчеркивающем фигуру.
"Вера, ты рожала вообще или нет? Худышка-крутышка!" – отреагировала на фото беременная во второй раз певица Светлана Тарабарова.
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Когда @marta_adamchuk приходит на репетиции @zhenskiykvartal_official с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото;))) Выбрать одну не смогла, мне нравятся все;) А вам какая 1,2,3,4,5? Фото @marta_adamchuk * #веракекелия #verakekelia #женскии * квартал #жіночийквартал
Вера Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Тарабарова объявила, что беременна во второй раз, 19 мая. Певица подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.