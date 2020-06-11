Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 июня, 2020
 
Новости

"Ты вообще рожала или нет?" Тарабарова эмоционально отреагировала на фото Кекелии

Участница "Женского квартала" Вера Кекелия показала, как выглядит спустя полтора месяца после родов. Певица Светлана Тарабарова прокомментировала снимки коллеги.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кекелия родила сына 1 мая
Кекелия родила сына 1 мая
Фото: kekeliavera / Instagram

Украинская певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия разместила на своей странице в Instagram черно-белые снимки, сделанные во время репетиций коллектива. 

На фото Кекелия позирует в длинном приталенном платье, подчеркивающем фигуру. 

"Вера, ты рожала вообще или нет? Худышка-крутышка!" – отреагировала на фото беременная во второй раз певица Светлана Тарабарова. 

Вера Кекелия родила сына Ивана 1 мая. Тарабарова объявила, что беременна во второй раз, 19 мая. Певица подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.

Теги: беременность, Светлана Тарабарова, Вера Кекелия, роды
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
  Российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в Москве, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Главное
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Налоговую превратили в бизнес-проект. Такого еще не было в истории Украины – экономист Атаманюк
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS