"Главное, чтобы чашка летела с любовью". Кекелия рассказала о скандалах в семье

Участница "Женского квартала" Вера Кекелия призналась, что во время семейных конфликтов может разбить чашку об стену.

Кекелия: В нашей семье не было разбито ни одной тарелки! Другое дело чашки Фото: kekeliavera / Instagram

Украинская певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия заявила, что разбитая во время скандалов посуда помогает выпустить пар. Об этом она написала в Instagram.

"В нашей семье во время выяснения отношений не было разбито ни одной тарелки! Другое дело чашки – вот они как раз летели. Главное, чтобы эта чашка летела с любовью", – считает артистка.

По словам Кекелии, бить посуду можно, но потом необходимо обняться и признаться друг другу в любви.

Вера Кекелия и Роман Дуда поженились в октябре 2017 года. 25 февраля 2020 года певица сообщила о беременности. 1 мая певица и ее супруг объявили о рождении первенца. Родители назвали сына Иваном.