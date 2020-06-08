"Главное, чтобы чашка летела с любовью". Кекелия рассказала о скандалах в семье

Украинская певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия заявила, что разбитая во время скандалов посуда помогает выпустить пар. Об этом она написала в Instagram.
"В нашей семье во время выяснения отношений не было разбито ни одной тарелки! Другое дело чашки – вот они как раз летели. Главное, чтобы эта чашка летела с любовью", – считает артистка.
По словам Кекелии, бить посуду можно, но потом необходимо обняться и признаться друг другу в любви.
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Совершенные отношения ценны своим несовершенством. В нашеи * семье во время выяснения отношении * не было разбито ни однои * тарелки! Другое дело чашки вот они как раз летели;))) но, главное Что? Главное, чтобы эта чашка летела с любовью! И, желательно, не в вашего любимого человека, а в стену;) Разбитая посуда поможет только выпустить пар, а вот решить вопрос, укрепить и выяснить отношения помогут честные разговоры друг с другом без упреков! Так что бить посуду можно, главное принять мнение другого, а потом обняться и признаться друг другу в любви Фото | @taranenkopro #несовершенныесовершенныеотношения #веракекелия #verakekelia
Вера Кекелия и Роман Дуда поженились в октябре 2017 года. 25 февраля 2020 года певица сообщила о беременности. 1 мая певица и ее супруг объявили о рождении первенца. Родители назвали сына Иваном.