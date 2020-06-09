"Впереди много премьер, готовьтесь". Беременная Тарабарова записывает новый альбом

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) призналась, что в ее жизни наступил период сложных "беременных месяцев". Об этом она рассказала в Instagram.
"Плохой сон, множество приколов, присущих беременным. Меня спасает только студия и создание музыки", – поделилась певица.
По словам Тарабаровой, записывать новые песни, будучи беременной, уже стало для нее традицией. Певица напомнила, что альбом "23.25" записала, когда была беременна первенцем.
"Впереди много музыкальных премьер, готовьтесь", – подытожила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Маєш хоббі? Улюблену справу? Цікаво почитати, від чого кайфуйте ви * * Я обожнюю бути в студії. Момент написання, створювані, експеременти і мої мурахи по шкірі, коли я розумію, що цей хук реально розриватиме ( пішов вже сленг музикантів ) Але це так - це не тільки моя робота, це мій особистий кайф. * А писати при надії - це вже моя традиція З Іваном ( коли він був у животику) ми написали цілий альбом 23:25, який ми так з вами любимо! І #меніказково і #добресерце * і навіть #маніфест * Починаються важкі «вагітні місяці», поганий сон і безліч приколів вагітних мене рятує тільки студія і створення музики для нас з вами * Попереду багато музичних прем‘єр, готуйтеся * #TARABAROVA #тарабарова #світла_сторона_музики
Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.
19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. Тарабарова подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.