"Впереди много премьер, готовьтесь". Беременная Тарабарова записывает новый альбом

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) поделилась снимками, которые были сделаны в студии звукозаписи. По словам певицы, работа над новыми песнями спасает ее от "приколов, присущих беременным".

Тарабарова: Меня спасает только студия и создание музыки Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) призналась, что в ее жизни наступил период сложных "беременных месяцев". Об этом она рассказала в Instagram.

"Плохой сон, множество приколов, присущих беременным. Меня спасает только студия и создание музыки", – поделилась певица.

По словам Тарабаровой, записывать новые песни, будучи беременной, уже стало для нее традицией. Певица напомнила, что альбом "23.25" записала, когда была беременна первенцем.

"Впереди много музыкальных премьер, готовьтесь", – подытожила она.

Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.

19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. Тарабарова подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.