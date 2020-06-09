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09 июня, 2020
 
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"Впереди много премьер, готовьтесь". Беременная Тарабарова записывает новый альбом

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) поделилась снимками, которые были сделаны в студии звукозаписи. По словам певицы, работа над новыми песнями спасает ее от "приколов, присущих беременным".

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Тарабарова: Меня спасает только студия и создание музыки
Тарабарова: Меня спасает только студия и создание музыки
Фото: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) призналась, что в ее жизни наступил период сложных "беременных месяцев". Об этом она рассказала в Instagram. 

"Плохой сон, множество приколов, присущих беременным. Меня спасает только студия и создание музыки", – поделилась певица. 

По словам Тарабаровой, записывать новые песни, будучи беременной, уже стало для нее традицией. Певица напомнила, что альбом "23.25" записала, когда была беременна первенцем. 

"Впереди много музыкальных премьер, готовьтесь", – подытожила она. 

Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.

19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. Тарабарова подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.

Теги: Украина, клип, беременность, видеоклип, Светлана Тарабарова, певица
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