Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) поделилась с подписчиками роликом, на котором она запечатлена вместе со своим сыном Иваном во время лепки.

Тарабарова: Сегодня хотим показать, как мы лепим Скриншот: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) в Instagram опубликовала видео, показав, как проводит время со своим сыном Иваном.

"Сегодня хотим показать вам, как мы лепим", – проанонсировала сюжет ролика певица. В какой-то момент ребенок, заигарвшись, засунул в рот пластилин.

"Иван! Это просто ужас. Вот так и заканчиваются наши уроки", – подытожила певица, пытаясь вытащить пластилин изо рта сына.

Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.

19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. Тарабарова подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.