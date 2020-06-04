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04 июня, 2020
 
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Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) поделилась с подписчиками роликом, на котором она запечатлена вместе со своим сыном Иваном во время лепки.

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Тарабарова: Сегодня хотим показать, как мы лепим
Тарабарова: Сегодня хотим показать, как мы лепим
Скриншот: tarabarova / Instagram

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) в Instagram опубликовала видео, показав, как проводит время со своим сыном Иваном. 

"Сегодня хотим показать вам, как мы лепим", – проанонсировала сюжет ролика певица. В какой-то момент ребенок, заигарвшись, засунул в рот пластилин.

"Иван! Это просто ужас. Вот так и заканчиваются наши уроки", – подытожила певица, пытаясь вытащить пластилин изо рта сына.

Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.

19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. Тарабарова подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.

Теги: Украина, беременность, Светлана Тарабарова, певица
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