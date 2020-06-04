Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) в Instagram опубликовала видео, показав, как проводит время со своим сыном Иваном.
"Сегодня хотим показать вам, как мы лепим", – проанонсировала сюжет ролика певица. В какой-то момент ребенок, заигарвшись, засунул в рот пластилин.
"Иван! Это просто ужас. Вот так и заканчиваются наши уроки", – подытожила певица, пытаясь вытащить пластилин изо рта сына.
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Друзі, просто хочемо ділитися позитивом, якого зараз нам всім так не вистачає * * Давайте разом намагатися знаходити радість у простих речах.. * А #світла_сторона_музики стане чудовим саундтреком * P.:s.: а ваші діти теж намагаються з‘їсти пластилін ?)) * #TARABAROVA #тарабарова
Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.
19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. Тарабарова подчеркнула, что после родов не намерена прерывать карьеру.