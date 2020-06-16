"Барби нервно курит в сторонке". Спирс показала новый образ

Американская певица Бритни Спирс разместила в Instgram фото, на которых запечатлена с новой прической – артистка решила укоротить челку.
"Я сделала это. Подрезала челку", – подписала снимки Спирс.
"Сколько комментаторов напишет, что ты "королева челки", – оценил перемены во внешности Спирс ее бойфренд, фитнес-тренер Сэм Ашгари.
"Барби нервно курит в сторонке", – прокомментировали новый образ певицы ее фолловеры.
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Ранее певица выглядела вот так.
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Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов.