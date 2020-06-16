"Барби нервно курит в сторонке". Спирс показала новый образ

Американская певица Бритни Спирс решилась на перемены во внешности и обрезала челку.

Спирс: Я сделала это, подрезала челку Фото: ЕРА

Американская певица Бритни Спирс разместила в Instgram фото, на которых запечатлена с новой прической – артистка решила укоротить челку.

"Я сделала это. Подрезала челку", – подписала снимки Спирс.

"Сколько комментаторов напишет, что ты "королева челки", – оценил перемены во внешности Спирс ее бойфренд, фитнес-тренер Сэм Ашгари.

"Барби нервно курит в сторонке", – прокомментировали новый образ певицы ее фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I did it I finally cut bangs !!!!!! Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT

Ранее певица выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 8 Апр 2020 в 10:57 PDT

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов.