Три раза на перемотке. Спирс показала, как наслаждается танцем

Американская певица Бритни Спирс рассказала о своей страсти к танцам.

38-летняя американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram видео, в котором три раза исполнила танец под одну и ту же мелодию, каждый раз ставя ее заново.

"Одно из моих любимых занятий – танцевать. Я делаю это целый день!" – отметила певица.

У певицы диагностировали перелом плюсневой кости 18 февраля. Она публиковала видео момента перелома ноги.

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов.

Она является обладательницей премии "Грэмми".