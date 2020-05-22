Три раза на перемотке. Спирс показала, как наслаждается танцем

38-летняя американская певица Бритни Спирс разместила в Instagram видео, в котором три раза исполнила танец под одну и ту же мелодию, каждый раз ставя ее заново.
"Одно из моих любимых занятий – танцевать. Я делаю это целый день!" – отметила певица.
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I do this all day long * !!!!!! PS .... ME with the remote * !!!!!
У певицы диагностировали перелом плюсневой кости 18 февраля. Она публиковала видео момента перелома ноги.
Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной. В дискографии Спирс девять студийных альбомов.
Она является обладательницей премии "Грэмми".