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19 февраля, 2020
 
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Бритни Спирс доставлена в госпиталь с переломом ноги

Американская певица Бритни Спирс сломала плюсневую кость на левой ноге во время танцев со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

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Танцы Спирс закончились переломом
Танцы Спирс закончились переломом
Фото: samasghari/ Instagram

38-летняя американская певица Бритни Спирс вечером 18 февраля была госпитализирована в клинику. Медики диагностировали у нее перелом плюсневой кости левой ноги. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ее бойфренд – 25-летний тренер из Ирана Сэм Асгари. 

"Моя львица сломала плюсневую кость во время танца", – написал Асгари, добавив, что со Спирс все в порядке. 

Он также разрисовал гипсовую повязку на левой ноге певицы, написав на ней "Stronger" – песню с таким названием Спирс презентовала в 2009 году. 

Бритни Спирс родилась в 1981 году в США. Дебютный альбом певицы Baby One More Time сделал ее всемирно известной.

В 2004 году Спирс вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В браке певица родила двоих сыновей – Шона и Джейдена. 

В 2006 году артистка подала на развод, а ее супруг обратился в суд со встречным иском, требуя оформить на себя опеку над сыновьями. После развода суд обязал Спирс ежемесячно выплачивать бывшему мужу алименты в размере $20 тыс. Позже сумма алиментов была увеличена до $35 тыс. 

С Сэмом Асгари певица познакомились в 2017 году во время съемок клипа Slumber Party. Пара живет вместе третий год. 

Перелом плюсневой кости стопы диагностируется после рентгеновского исследования. В большинстве случаев пациентам накладывают на место перелома гипс и рекомендуют длительное обездвиживание. 

Теги: США, госпиталь, Бритни Спирс, перелом
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